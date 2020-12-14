عضو العليا للفيروسات: المرحلة الثانية من كورونا أوسع انتشارا وذروتها في يناير المقبل

قالت الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة بطب القصر العيني، وعضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن المرحلة الثانية من فيروس كورونا أوسع انتشارًا ولكن أقل حدة من الأولى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الإثنين، أن أعداد وفيات كورونا وصلت إلى 22 حالة يوميًا، مشيرة إلى أن نسبة 85% منها تكون بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والذي وصل إلى نحو 500 إصابة بشكل يومي، متوقعة أن تكون ذروة المرحلة الثانية من كورونا في يناير المقبل.

وشددت على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من غسل اليدين، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مناشدة المواطنين بالإسراع في التسجل لتلقى اللقاح الصيني بمجرد طرحه، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

