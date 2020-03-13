باكستان تسجل 2362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 440 ألفا و787 حالة، وذلك عقب تسجيل 2362 حالة إصابة جديدة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8832 حالة، وذلك عقب تسجيل 36 حالة وفاة جديدة.مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 384 ألفا و719 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.