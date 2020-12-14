غادة والي: 2021 عام مكافحة الفساد بالنسبة للأمم المتحدة

والي: نعمل لمدة عام كامل من أجل الإعداد لمؤتمر الدول متعددة الأطراف في ديسمبر 2021

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن مصر تستضيف مؤتمر الدول متعددة الأطراف، في الفترة من 13 وحتى 17 ديسمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت والي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن هذا المؤتمر يجتمع فيه كل دول العالم الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد، لمناقشة خطة عمل هذه الدول للمشاركة في المعلومات، من أجل وضع خارطة طريق تتعاون فيها الدول.

وأكدت أن 2021 عام مكافحة الفساد بالنسبة للأمم المتحدة، نظرًا لأنها المرة الأولى في التاريخ التي تعقد فيها جلسة استثنائية مخصصة لمكافحة الفساد في شهر يونيو للجمعية العامة للأمم المتحدة، منوهة بأنه سيتم فيها إعلان سياسي ووضع خطة، ليأتي بعدها مؤتمر شرم الشيخ والذي سيتفق فيه دول العالم على الخطوات الواجب وضعها لتنفيذ هذا الإعلان السياسي، والذي سيصدر عنه إعلان شرم الشيخ.

وذكرت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لتكون مسؤولة عن تنظيم المؤتمر، متابعة: «سنعمل لمدة عام كامل للإعداد لهذا لمؤتمر حتى يخرج بالشكل المطلوب».