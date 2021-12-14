وزير الأوقاف: الدولة لا تمنع صلاة النساء في المساجد ولكن تنظمها

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدولة لم تمنع صلاة النساء في المساجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه لا توجد أي تفرقة بين صلاة الرجال وصلاة السيدات.

وأشار جمعة، إلى أنّ الدولة متوازنة بين تسيير حياة المواطنين والإجراءات الاحترازية، موضحًا أنّ أي مسجد به واعظة أو معلمة أو أستاذة جامعية أو يتم فتح المصلى أمام السيدات على الفور.

وتابع: "يجب أن تكون هناك سيدة معلومة ومسؤولية، ولا تنتمي إلى أي جماعة وليس لها أي انتماءات في أي جهة، وتعلن استعدادها للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية يتم فتح المصلية على الفور".

وجدّد التأكيد على أنه لا يوجد منع لصلاة النساء في المساجد، لكن يوجد تنظيم لهذا الأمر.