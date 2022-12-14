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تقرير: الولايات المتحدة تعتزم إمداد أوكرانيا بنظام باتريوت الدفاعي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 4:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 ديسمبر 2022 - 4:25 ص

ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة بصدد وضع اللمسات النهائية على خطط لإمداد أوكرانيا بنظام باتريوت الدفاعي.

وأشارت الشبكة مساء الثلاثاء إلى أن خطة وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها.

وتوقع المسؤولون الثلاثة في تصريحاتهم لـ (سي.إن.إن) الحصول على الموافقة هذا الأسبوع.

يشار إلى أن أوكرانيا تطالب الولايات المتحدة بإرسال نظام دفاع جوي متقدم بعيد المدى وفعال للغاية في اعتراض الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بسبب تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية التي تسببت في تدمير كبير للبنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

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