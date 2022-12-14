الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتحديث شراكتها في أفريقيا وتوسيع نطاقها بمختلف المجالات

أكدت الولايات المتحدة التزامها بالعمل على تحديث شراكتها في جميع أنحاء إفريقيا وتوسيع نطاقها في مختلف المجالات.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أن الخارجية الأمريكية تلتزم بالعمل مع الكونجرس لتوسيع وتحديث شراكات الولايات المتحدة في جميع أنحاء إفريقيا بشأن الازدهار الاقتصادي والديمقراطية وحقوق الإنسان والصحة والأمن الغذائي والمناخ.

وشكر بلينكن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على استقبالها القادة الأفارقة.

وتناقش القمة الأمريكية - الإفريقية المنعقدة في واشنطن بدءًا من أمس حتى غدا الخميس، ملفات متعددة، بينها تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الأمن الغذائى للقارة السمراء والتحديات الأمنية والسياسية للاقتصاد العالمى، فضلًا عن ملفات الاستثمار والديمقراطية والحوكمة وأزمات التغير المناخي والصحة والأمن وتبادل الخبرات العلمية.