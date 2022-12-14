قررت حكومة نيوزيلندا، أمس الثلاثاء، حظر التدخين على مواليد 2009 ومن بعدهم طوال عمرهم، في سعي الدولة لنهاية التدخين داخلها تماما بحلول عام 2025.

ونقلت صحيفة "الجارديان" عن وزيرة الصحة النيوزيلندية، أياشا فيرال، قولها إن النيوزلنديين بوسعهم أن يحظوا بحياة أطول وصحة أفضل، بينما سيتجنب القطاع الصحي تكاليف 5 مليارات دولار سنويا لعلاج المدخنين.

ويتبع القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، قرارات بتقليل نسب النيكوتين في التبغ، وحصر بيع السجائر على محلات التبغ التي سيتم خفض أعدادها لـ600 في نيوزيلندا بأكملها بعد إغلاق 5400 محل للتبغ.

وتجنب القانون الجديد حظر السجائر الإلكترونية التي يعتقد أن يتوجه إليها الجيل الحديث من الشباب النيوزيلندي، إذ قابل انخفاض أعداد النيوزيلنديين الشباب المدخنين لـ8% العام الحالي، زيادة عدد متناولي السجائر الإلكترونية لـ8%.