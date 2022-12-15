إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق المحمودية دمنهور أمام قرية شدرشة، بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة المحمودية يفيد باستقبال المستشفى 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "دمنهور- المحمودية"، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث تبين إصابة كل من أحمد شوقي النجار، 28 سنة، سهير محمد نجم، 50 سنة، نورهان محمود عبدالوهاب، 13 سنة، محمد أحمد الكنفاني"، 4 سنوات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.