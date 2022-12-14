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أشادت الولايات المتحدة برئاسة السنغال للاتحاد الإفريقي خلال فترة مليئة بتحديات عصيبة للقارة السمراء، على هامش القمة الأمريكية-الإفريقية المنعقدة حاليا في واشنطن.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس السنغالي ماكي سال، خلال قمة القادة الأمريكيين الأفارقة في واشنطن العاصمة لإعادة التأكيد على الروابط القوية الثنائية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة لجهود الاتحاد الإفريقي لمعالجة القضايا الإقليمية وتحديات الأمن الغذائي.

وناقش الجانبان- بحسب البيان- سبل تعميق التعاون بشأن تغير المناخ واتفقا على الحاجة إلى استمرار القيادة السنغالية لتعزيز الأمن والازدهار والحكم الديمقراطي في المنطقة.

يشار إلى أنه انطلقت أمس القمة الأمريكية-الإفريقية في واشنطن العاصمة، حيث يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة من زعماء إفريقيا ليناقش معهم عدة قضايا أبرزها انتخابات 2023 والديمقراطية في القارة.