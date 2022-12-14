أوكرانيا: القوات الروسية تهاجم خيرسون 42 مرة خلال يوم واحد

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، ياروسلاف يانوشيفيتش، اليوم الأربعاء أن القوات الروسية فتحت النار على الإقليم 42 مرة خلال ال24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل واصابة شخصين إثنين على الأقل.

وذكر يانوشيفيتش (في منشور له عبر موقع "تليجرام" الالكتروني نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية) أن الروس قصفوا أراضي منطقة خيرسون 42 مرة. وتعرضت المستوطنات السلمية والأحياء السكنية في المنطقة لنيران المدفعية الثقيلة من طراز MLRS وقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخر.

وأضاف المسئول الأوكراني، أن القوات الروسية تواصل مهاجمة الأحياء السكنية في خيرسون واستهداف مرافق البنية التحتية والمباني الخاصة والشقق. وفي الهجمات الأخيرة، استهدف الروس نادي لليخوت ومدرسة ومنشأة رياضية ومنازل خاصة بالإقليم.