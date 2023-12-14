فتح: ننتظر من الأشقاء في حماس مبادرة سياسية تنظيمية لبدء حوار معها

رفض أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، التعليق على أية تصريحات خرجت خلال الفترة الماضية، حول محاولة التخريب بين حركتي حماس وفتح.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن حركة فتح لديها رؤية ترتكز على أن تبدأ حماس بعمل مراجعة سياسية ونضالية وتنظيمية، مؤكدا أن هناك رغبة في استعادة الوحدة من جديد.



وتابع: «ننتظر من الأشقاء في حماس مبادرة سياسية تنظيمية لبدء حوار وهذا هو القرار، وهي خطوة يجب أن تحافظ على ما جرى إنجازه حتى هذه اللحظة»، مشيرا إلى أنه جرى رصد تصريحات لإسماعيل هنية رئيس حركة حماس خلال الفترة الماضية، حول انفتاحه حول التفاهم مع حركة فتح، الأمر الذي يعتبر رسالة إيجابية.



وأشار إلى سعيه للتوصل إلى صيغة وطنية؛ من أجل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، في ضوء ما يحدث من تصيد للأخطاء والسعي لاستمرار حالة الخلاف والانقسام بين الفصائل الفلسطينية، من بعض الأطراف وعلى رأسهم الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع: «الحديث الآن عن وحدة الأراضي الفلسطينية، والحديث عن نظام فلسطيني واحد، وهذا بالتأكيد تؤسس لبناء شراكة».