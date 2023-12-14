لندن ترجح تكبُد فرقة الحرس المحمولة جوا 104 الروسية خسائر فادحة مطلع ديسمبر

أفاد تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأنه المرجح بقوة أن "فرقة الحرس المحمولة جوا 104"، التي تم تشكيلها حديثا من "القوات الروسية المحمولة جوا"، تكبدت خسائر فادحة بشكل استثنائي مطلع ديسمبر الجاري، وأنها فشلت في تحقيق أهدافها في أول ظهور قتالي لها بإقليم خيرسون.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن العملية تمت بعد انضمام الفرقة إلى "مجموعة قوات دنيبرو" الروسية، ومحاولتها إزاحة رأس الجسر الأوكراني بالقرب من قرية كرينكي على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

وأفادت تقارير بأن القوات الجوية والمدفعية الروسية قدمت دعما ضعيفا لـ "فرقة الحرس المحمولة جوا 104"، ويحتمل بقوة أن العديد من عناصر القوة عديمو الخبرة، بحسب ما ورد في التقييم.

وبعد الواقعة، دعا "مدونون" روس من أفراد الخدمة العسكرية، قائد "مجموعة قوات دنيبرو"، الكولونيل جنرال ميخائيل تيبلينسكي، إلى الاستقالة.

وهذه ضربة لسمعة تيبلينسكي، بوصفه واحدا من القادة الميدانيين الروس الأكثر قدرة على الحرب.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن حرب أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.