بريطانيا تحظر دخول المسئولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية

قررت بريطانيا، اليوم الخميس، حظر دخول المسئولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى المملكة المتحدة.

وقال وزبر الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون في منشور على حسابه بمنصه "إكس" (تويتر سابقا): " نحظر دخول المسئولين عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى المملكة المتحدة لضمان ألا تكون بلادنا موطنا لمرتكبي مثل هذه الأفعال المروعة".

وأضاف كاميرون "على إسرائيل اتخاذ خطوات أقوى لإيقاف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبيه بالضفة الغربية".

وأكد كاميرون أن المستوطنيين المتطرفين، الذين يستهدفون ويقتلون المدنيين الفلسطينيين، يقوضون أمن واستقرار الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، فرض قيود على منح تأشيرات دخول للمستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف في الضفة.

وقالت الخارجية في بيان إنها تطبق «سياسة جديدة لتقييد التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك عبر ارتكاب أعمال عنف أو ممارسة أي أفعال أخرى لا مبرر لها تقيد حصول المدنيين على الخدمات الأساسية والضروريات».