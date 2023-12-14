أوربان في بروكسل: لا يوجد سبب للتفاوض بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي الآن

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أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الخميس، موقفه مجددا من أنه سوف يكون من السابق لآوانه بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.

وقال أوربان، للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل؛ للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي: "لا يوجد سبب للتفاوض بشأن عضوية أوكرانيا الآن".

وأضاف: "لقد وضعنا سبعة شروط مسبقة وحتى بتقييم المفوضية الأوروبية، لم يتم الوفاء بـ3 من 7".

وأوصت المفوضية، ببدء المفاوضات في نوفمبر الماضي رغم أوجه القصور.

وتعهدت أوكرانيا بشكل متكرر بأنها سوف تنفذ الإصلاحات العالقة في الشهور المقبلة.

ويجب أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل بالإجماع ما إذا كان التكتل يريد بدء مفاوضات العضوية مع كييف.

وألمح أوربان إلى أن قرارا منفصلا للإفراج عن تمويل أوروبي بقيمة نحو 10 مليارات يورو (10.9 مليار دولار) للمجر لم يخفف من معارضته.

وقال: "المجر لم تربط أي مشكلة مجرية بأي مسألة أوكرانية أو غيرها".