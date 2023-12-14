حزب الله يواصل استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد

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أعلن حزب الله اللبناني في بيان، أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الخميس، تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "قلعة هونين" بالأسلحة المناسبة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مناطق عديدة جنوبي لبنان.

وقال حزب الله، في بيان صحفي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم تجمعاً ‌‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة". ‏

وكان الحزب قد أعلن في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الخميس، تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط ثكنة "شوميرا" (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‏ بالأسلحة ‌‏المناسبة".‏

وقالت: "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "حولا"، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشرقية لبلدة "عيترون" جنوبي لبنان.

وتزامن ذلك مع إطلاق مسيرة إسرائيلية صاروخًا موجهًا باتجاه "حرش كونين" جنوب لبنان.

وانفجرت بعد ظهر اليوم الخميس، 4 صواريخ اعتراضية أطلقها الجيش الإسرائيلي على بلدة "عيترون".

وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي عصر اليوم، صاروخين موجهين باتجاه الأطراف الشمالية لبلدة "ميس الجبل" الحدودية جنوب لبنان على الطريق العام للمستشفى في البلدة.

وتعرضت أطراف بلدتي" راميا" و"بيت ليف" لقصف مدفعي إسرائيلي.

كما تعرضت أطراف بلدة "علما الشعب" الحدودية الجنوبية لقصف مماثل.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الخميس مقتل أحد عناصرها من بلدة "جويا" في جنوب لبنان؛ ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 103.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم الخميس تلتي "العويضة" و"العزية" في أطراف بلدة "الطيبة" جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية على "جبل الباط" جنوب بلدة "عيترون" في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي تعرضت له المنطقة.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ الحرب التي أعلنتها تل أبيب على حركة حماس في قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.