أبو عبيدة: نجح مجاهدونا في قتل 36 جنديا إسرائيليا وأوقعوا العشرات بين قتيل وجريح

أعلن الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، تدمير عناصر المقاومة 72 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وأضاف في كلمة له، منذ قليل: «نجح مجاهدونا في قتل 36 جنديا وإيقاع عشرات الجنود الآخرين بين قتيل وجريح، والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم، إثر استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، والاشتباك معهم من مسافة صفر».

ولفت إلى استهداف المقاومة لفرق الإنقاذ التابعة لجنود الاحتلال، هذا بالإضافة إلى عمليات القنص المحققة لجنود الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف مقاتلي المقاومة مقرات وغرف القيادة الميدانية، إلى جانب دكهم التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في محاور القتال كافة.

وأشار إلى توجيه عناصر المقاومة، رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة، إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.