 كتائب القسام تدمر دبابة إسرائيلية بمدينة خانيونس وتؤكد اشتعال النيران فيها - بوابة الشروق
الخميس 14 ديسمبر 2023 4:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

كتائب القسام تدمر دبابة إسرائيلية بمدينة خانيونس وتؤكد اشتعال النيران فيها

هديل هلال
نشر في: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 4:21 م | آخر تحديث: الخميس 14 ديسمبر 2023 - 4:21 م

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إنها دمرت دبابة إسرائيلية بمدينة خانيونس بقذيفة «الياسين 105»، مؤكدة اشتعال النيران فيها.

وأعلنت الكتائب مساء اليوم الخميس، استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع «ميركافا» بمدينة خانيونس بقذائف «الياسين 105».

وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية التي أعلنت القسام استهدافها منذ صباح اليوم وحتى الآن، إلى 21؛ بينها 13 دبابة ميركافا و8 ناقلات جنود.

وفي بيانات منفصلة، أشارت كتائب القسام إلى استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» جنوب شرق مدينة خانيونس.

وقالت إن عناصرها تمكنوا من استهداف 4 ناقلات جند ودبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» شمال مدينة خانيونس بقذائف «الياسين 105».

ولفتت إلى استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع «ميركافا» بقذائف «الياسين 105» في حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وأوضحت أن عناصرها تمكنوا صباح اليوم، من استهداف 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند إسرائيلية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف «الياسين 105».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك