جيش الاحتلال: إصابة 648 جنديا بالعملية البرية في غزة و146 حالة حرجة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 36 جنديًا خلال المعارك البرية في غزة، على مدار الـ24 ساعة الماضية، بينهم 7 حالتهم خطيرة.

ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، مساء الخميس، عن جيش الاحتلال، قوله إن عدد الإصابات بين الجنود ارتفع إلى 1740 منذ بداية الحرب في القطاع المحاصر.

ولفت جيش الاحتلال، إلى إصابة 648 جنديًا منذ بدء العملية البرية في غزة، من بينهم 146 جنديًا في حالة حرجة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط من سلاح المدرعات في معارك جنوبي قطاع غزة أمس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن جيش الاحتلال، أن الرائد "احتياط" إليشع ليفينشترن، لقى مصرعه متأثرا بإصابته خلال المعارك.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه بالإضافة إلى مقتل الضابط أصيب جندي بجروح خطيرة

في حين، قال مستشفى سوروكا في بئر السبع، إنه استقبل 19 جنديا جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الجيش، في بيان له اليوم الخميس، إن المعارك مستمرة في أنحاء قطاع غزة، وتحديدا في الشجاعية وجباليا وخانيونس.