زراعة النوبارية: الموالح المصرية غزت كل الأسواق العالمية

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أكد الدكتور حسام محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، إن الموالح المصرية غزت كل الأسواق العالمية وخاصة في إسبانيا وجنوب إفريقيا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن مصر منذ 2019 تتصدر الترتيب العالمي بإنتاج نحو 2.3 مليون طن سنويا.

وشدد على أن صادرات البرتقال تمثل 80% من الموالح والباقي للمندرينات واليوسفي، متابعًا: «لدينا زراعات لمحاصيل الموالح تعادل تلت مساحة مصر المزروعة».

وتابع: «البرتقالة المصرية مفيش زيها في العالم، ومنتجنا مطابق للمواصفات القياسية العالمية، وهذا ساعد في فتح أسواق جديدة بدول العالم الكبرى».

ولفت إلى أن مصر تشهد طفرة في الصادرات الزراعية حتى وصلت إيراداتها 5.1 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه منذ عامين بـ 3.3 مليار دولار.