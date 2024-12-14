 أسامة إدريسي يقود الهجوم.. تشكيل هجومي لباتشوكا أمام الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أسامة إدريسي يقود الهجوم.. تشكيل هجومي لباتشوكا أمام الأهلي

محمد جلال
نشر في: السبت 14 ديسمبر 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: السبت 14 ديسمبر 2024 - 5:46 م

أعلن جييرمو ألمادا، مدرب فريق باتشوكا المكسيكي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما للمنافسة على لقب كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويتأهل الفريق الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس التحدي، لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر.

وجاء تشكيل باتشوكا كالتالي:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.


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