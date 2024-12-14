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أعلن جييرمو ألمادا، مدرب فريق باتشوكا المكسيكي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما للمنافسة على لقب كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويتأهل الفريق الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس التحدي، لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر.

وجاء تشكيل باتشوكا كالتالي:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

خط الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

خط الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

خط الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.