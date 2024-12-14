- حفل الافتتاح يحضره ممثلون للصحافة المصرية والعربية والدولية وتكريم للصحافة الفلسطينية، وضيوف عرب وأجانب

- فقرات فنية ومواد فيلمية عن الصحافة المصرية وكفاح الصحفيات وشهداء الصحافة الفسطينية

يشهد مسرح نقابة الصحفيين في الخامسة من مساء اليوم السبت حفل افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير".

يحضر الافتتاح عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب بالإضافة لوفد من الاتحاد الدولي للصحفيين والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكتاب صحفيون ومفكرون.

ويقدم الحفل الإعلامي الكبير جمال الشاعر، ويتضمن عددا من الفقرات بينها كلمات لخالد البلشي نقيب الصحفيين ود. وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر وأنتوني بيلانجي أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين وناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة التي أصيبت في العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح .

كما يحضر الحفل عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلين للصحافة الفلسطينية، ويتضمن فقرات تمجد بطولات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وقائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

كما يتضمن الحفل رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي.

ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.

وتبدأ جلسات المؤتمر صباح الأحد بمجموعة جلسات وموائد مستديرة يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في اقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية وتشريعاتها والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين والتحديات التي تواجههم مهنيا وماديا وميدانيا.

وتستمر جلسات المؤتمر يوم الإثنين وينتهي مساء ذات اليوم بجلسة ختامية لعرض التوصيات

ودعا جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، جموع الصحفيين المصريين لحضور حفل افتتاح المؤتمر والمشاركة بكثافة في جلساته والنقاش وتبادل الأفكار وطرح الحلول للوصول إلى توصيات معبرة عن حال الصحافة المصرية.

وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر قد بدأت منذ أبريل الماضي تحت 3 محاور رئيسية بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي وشارك فيها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وممتهني الصحافة، قبل أن تستكمل الامانة العامة للمؤتمر الجلسات وتقوم بوضح البرنامج الختامي للمؤتمر.

وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء