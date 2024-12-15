وزير العدل الإندونيسي يجتمع مع السفير الإيراني لمناقشة إمكانية نقل السجناء الإيرانيين

اجتمع وزير العدل الإندونيسي سوبتراتمان أندي أجتاس مع السفير الإيراني لدى إندونيسيا محمد بوروجيردي لمناقشة إمكانية نقل السجناء الإيرانيين من إندونيسيا إلى إيران.

وذكرت اليوم السبت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء أنه خلال الاجتماع الذي عقد في جاكرتا أمس الجمعة، ناقش السفير بوروجيردي إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن نقل السجناء المحكوم عليهم بين البلدين. وقال سوبتراتمان في رده على سؤال حول الموضوع: "يوجد حاليا 59 مواطنا إيرانيا محتجزين في إندونيسيا بتهم تتعلق بقضايا المخدرات" .

وأوضح أن الحكومة الإندونيسية تقوم حاليا بإعداد ورقة بحثية سيتم استخدامها لاحقا لصياغة مشروع قانون بشأن نقل السجناء بين البلدان. وأشار إلى أن وزارة العدل الإندونيسية تدرس بعناية الآليات القانونية والسياسات التي ستطبق في هذا المشروع.