سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمبادرة التي أطلقها عدد من الفنانيين المصريين بعنوان: "مصر.. لمسة شفاء"؛ لتنشيط السياحة العلاجية والعقارية بسيوة، مع تأكيد كل الدعم والرعاية للمبادرة التي تشير إلى أهمية السياحية العلاجية على هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية للبلاد.

ووجه محافظ مطروح، الجهات المعنية بالمحافظة بالعمل على تذليل العقبات مع تيسير جهود المبادرة الداعمة للسياحة العلاجية، وتعزيز مكانة سيوة على خريطة السياحة العلاجية مع مشاركة نجوم الفن.

وشهد لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع كل من الفنان سيف عبدالرحمن مدير عام شركة مصر العالمية، ويوسف شاهين ممثلا عن نجوم الفن والإعلام، وأحمد الشافعي الرئيس التنفيذي لشركة توب تايم، والفنان عماد الضبع رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة.

ومن المقرر أن تضم المبادرة تنظيم رحلات لنجوم الفن والإعلام والرأي العام لمدينة سيوة الغنية بمصادر العلاج الطبيعي والطابع السياحي والتاريخي الخلاب.

وستشهد المبادرة، تنظيم احتفالية كبرى بحضور نجوم الفن والإعلام والرأي العام وكبار المستثمرين والقيادات التنفيذية بالجهات والقطاعات المعنية بالدولة المصرية.

ومن المقرر أن تشهد المبادرة مؤتمرا نقاشيا موسعا يشارك فيه الخبراء والمستثمرون؛ لبحث فرص الاستثمار والدمج بين السياحة العلاجية والعقارية.

وأكد الحضور، أن اختيار محافظة مطروح لإعلان المبادرة، جاء نظرا لما تمتلكه من مقومات طبيعية وعلاجية واستثمارية فريدة.

وتأتي المبادرة، من إحدى الشركات المتخصصة في الترويج السياحي والإعلامي (توب تايم للدعاية والاستشارات التسويقية والإنتاج الإعلامي).