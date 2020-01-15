العراق واستراليا يبحثان تعزيز التعاون في كافة المجالات

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بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي مع سفيرة استراليا لدى العراق جوان لونديس، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع سبل التعاون في المجالات كافة وفقا للمصالح المتبادلة".

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي وأوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الاربعاء أن الجانبان أكدا أهمية التنسيق المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره، ودعم الحكومة العراقية في إنهاء ملف النزوح وضمان عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.

وشدد الجانبان - خلال اللقاء - على أهمية تكثيف الحراك الدبلوماسي، وخفض حدة التوتر والتصعيد؛ لحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة؛ من أجل تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلم الدولي.