العثور على جثة متحللة لرجل داخل منزله ببورسعيد

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن محافظة بورسعيد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد العثور على جثة متحللة لرجل داخل منزله.



وعثر أهالي مساكن عمر بن عبد العزيز التابعة لدائرة حي الزهور على جثة متحللة لشخص يبلغ من العمر (45 سنة) داخله منزله.



تم إخطار شرطة النجدة، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة حي الزهور إلى مكان البلاغ، وتبين أن جثة المتوفى السيد علي عبد الحميد في حالة تحلل حيث مرت على وفاته حوالى خمسة أيام داخل المنزل؛ ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة تشير إلى وجود حالة وفاة.



تم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الزهور؛ للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتحريات المباحث الجنائيه للوقوف على ملابسات الحادث، وإصدار تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة لحين التصريح بالدفن.