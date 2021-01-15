قال الفنانة أمينة، إنها دائمًا ما تحرص على مشاهدة الأفلام الكلاسيكية كل ليلة، مضيفًا أنها انتهت من تصوير فيلمها الجديد «الشرابية» الذي يشاركها فيه مجموعة كبيرة من النجوم.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، أن دورها بفيلم «الشرابية» مختلف عن الأدوار الكوميدية التي اعتادت على تقديمها، رافضة الإفصاح عن تفاصيل أكثر حول دورها.

وأعلنت أن أغنيها الجديدة «سوق الجدعنة» ستصدر خلال الأيام المقبلة، متابعة: «بحب التجديد ديمًا علشان كدا ممكن أنزل ألبوم كامل أو أغنية سينجل».

وعن تأخرها في طرح ألبوماتها، أوضحت أن ما يؤخرها هو أنها تنتج أعمالها بنفسها، ذاكرة أن أحد أطرف المواقف التي تتعرض لها في عملها هو طلب أحد كبار السن منها أن تغني أغنية لأم كلثوم أثناء إحيائها لأحد الأفراح.

وتقدمت بالتهنئة لفضائية «DMC» بمرور 4 سنوات على إطلاقها، قائلة: « كل سنة و DMC بألف خير وديمًا منورانا».

وتحل الفنانة أمينة ضيفة على برنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان في سهرة خاصة باحتفال فضائية «DMC» بمرور 4 سنوات على إطلاقها.