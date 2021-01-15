حزب ميركل يبدأ مؤتمره العام اليوم تمهيدا لاختيار الزعيم الجديد غدا

يطلق الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مؤتمره العام اليوم الجمعة قبل انتخاب القيادة الجديدة للحزب غدا السبت، وهو ما قد يمثل خطوة أولى نحو اختيار خليفة ميركل في المستشارية.

ويبدو السباق على زعامة الحزب المحافظ مفتوح على مصراعيه. فهناك ثلاثة مرشحين في بطاقة الاقتراع: أرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان، والقيادي السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ومحامي الشركات فريدريش ميرتس، وخبير الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب نوربرت روتجن.

ويأتي التصويت في بداية عام حاسم في السياسة الألمانية، حيث من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية العامة في أيلول/سبتمبر المقبل. وتخطط ميركل للتقاعد من السياسة في نهاية ولايتها الرابعة الحالية.

وتقليديا، يقود زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الحملة الانتخابية كمرشح لمنصب المستشارية عن الحزب وحليفه الشقيق في ولاية بافاريا، الحزب المسيحي الاجتماعي.

لكن هذا العام، ظهر متنافسون محتملون آخرون لقيادة التحالف المسيحي في الانتخابات، لا سيما رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي ورئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، وهو أحد السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا.

ومن المتوقع صدور قرار بشأن مرشح الحزب لمنصب المستشار في مارس المقبل.

وكان قد تم إرجاء المؤتمر العام للحزب مرتين بسبب جائحة كورونا. وسيعقد المؤتمر بمشاركة 1001 من مندوبي الحزب عبر الإنترنت لأول مرة.

وسيتولى الزعيم الجديد المسؤولية من وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور، الخليفة التي دعمتها ميركل في خطة تقاعدها، والتي فشلت في فرض سيطرتها على الحزب وأعلنت في فبراير الماضي أنها ستتنحى عن رئاسته.

ومن المقرر أن يلقي كل من كرامب-كارنباور وميركل وزودر خطابات خلال افتتاح المؤتمر العام مساء اليوم.