متحدث الجيش الليبي: إنجاز 3 عمليات لتبادل الأسرى مع قوات حكومة الوفاق

أعلنت ‏وسائل إعلام ليبية، نقلًا عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنجاز ثلاث عمليات لتبادل الأسرى مع قوات حكومة الوفاق، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.