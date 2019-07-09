 متحدث الجيش الليبي: إنجاز 3 عمليات لتبادل الأسرى مع قوات حكومة الوفاق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث الجيش الليبي: إنجاز 3 عمليات لتبادل الأسرى مع قوات حكومة الوفاق

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 2:01 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 2:01 م

أعلنت ‏وسائل إعلام ليبية، نقلًا عن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنجاز ثلاث عمليات لتبادل الأسرى مع قوات حكومة الوفاق، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.


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