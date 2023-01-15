 كوريا الجنوبية.. قتيل وعشرات الجرحى إثر تصادم 40 سيارة على طريق جليدي - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية.. قتيل وعشرات الجرحى إثر تصادم 40 سيارة على طريق جليدي

هديل هلال
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 6:46 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 6:46 م

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، إن «نحو 40 سيارة اصطدمت على طريق سريع جليدي، بالقرب من العاصمة سيئول، اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات».

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، مساء الأحد، رجح مسؤولون في إدارة الإطفاء بشمال مقاطعة جيونج جي، ارتفاع عدد الإصابات، مع استمرار تعامل رجال الإنقاذ مع الحادث، الذي وقع ليلة الأحد، على طريق جوري- بوتشيون السريع.

وأظهرت صور رجال الشرطة وعمال الإنقاذ على نقالات، وهم يندفعون وسط حشود من السيارات، على طريق تناثرت عليه الأنقاض.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء كيم دونج وان، إن ثلاثة على الأقل من سائقي السيارات في حالة حرجة، وأعلن وفاة شخص آخر تم نقله إلى المستشفى؛ بسبب سكتة قلبية.

وأشار إلى إصابة ما لا يقل عن 29 آخرين بجروح طفيفة.

من جانبه، لفت مسؤول آخر في الإدارة أهن جيونج هي، إلى احتمالية أن تكون حالة الطرق الجليدية والثلوج، سبب وقوع الحادث.

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