محافظ قنا يستقبل 75 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهم

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، استقبال المواطنين بمكتبهما لبحث شكاواهم، والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا إن لقاءاته مع المواطنين تأتي حرصًا على التواصل المباشر معهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من أجل توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

واستقبل محافظ قنا، وسكرتير عام المحافظة اليوم الأحد، 75 مواطنا واستمعوا إلى شكوى كل مواطن على حدة؛ حفاظا على خصوصية الشكوى، وأكدوا لهم أنه سيتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وسيتم إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ووجه محافظ قنا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية؛ استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأكد أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي؛ ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.