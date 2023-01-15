وكيل تعليم بني سويف يتابع سير الامتحانات بمدارس إبشنا وبلفيا

قال محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إنه يُكثف متابعة المدارس؛ للاطمئنان على انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، في ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على تكليفات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف.

وتفقد عبدالتواب، عددا من اللجان للاطمئنان على انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ولجان مدرستي إبشنا الثانوية المشتركة وبلفيا الثانوية التابعتين لإدارة بني سويف التعليمية.

وأوضح أن امتحانات النقل للصف الثاني الثانوي، انطلقت اليوم حيث أدى ما يزيد عن 15 ألفا و772 طالبا وطالبة (نظامي وخدمات ومنازل) الامتحان اليوم في مادة اللغة العربية في 89 مدرسة، وأدى 157 ألف تلميذ وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، واختتم طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي العلوم واللغة الإنجليزية بإجمالي 76 ألفا و585 طالبا وطالبة.

وخلال تفقده اللجان، تحاور وكيل الوزارة، مع الطلاب حول مستوى الامتحان وجودة الطباعة ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

واطمأن على دخول جميع طلاب الصف الثاني الثانوي على منصة الامتحان لأداء الامتحان الإلكتروني.

وكلف بمتابعة أعمال الامتحانات أولا بأول منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية؛ لرصد أية معوقات أو شكاوى عن سير أعمال الامتحانات والعمل على سرعة حلها.

وأشار إلى ضرورة إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس، والتأكيد على عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أية أجهزة إلكترونية ذكية سواء سماعات أو ساعات حديثة.

ووجه بالالتزام بالإجراءات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقا قبل بدء اللجنة؛ لتحقيق الانضباط داخل اللجان.