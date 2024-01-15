استشهاد شاب من مخيم نور شمس على حاجز عناب العسكري شرق طولكرم بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني من مخيم نور شمس على حاجز عناب العسكري شرق طولكرم، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بإصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال قرب طولكرم، اثنان على حاجز «عناب» شرق المدينة، وآخر على حاجز جبارة جنوبها.

كما استشهد مساء اليوم الإثنين، شاب وفتاة وأصيب 9 آخرون بينهم 4 بحالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها بلدة دورا، جنوب الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عاماً)، متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في القلب، في مدينة دورا، إضافة إلى نقل 10إصابات، بينها 4 خطيرة في الشريان الرئيسي بالفخذ إلى مستشفى دورا الحكومي.

وفي وقت لاحق، أعلن مدير مستشفى دورا الحكومي محمد ربعي، عن استشهاد الفتاة عهد محمود أولاد محمد (23 عاما)، متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت بلدة دورا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين.

وأعلنت مصادر محلية في وقت سابق، عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، إضافة إلى مصور وكالة «وفا» مشهور الوحواح، برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال المواجهات في دورا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور أبو راس صاحب محل تجاري في دورا.