قصف صاروخي إسرائيلي استهدف حلب شمالي سوريا

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ذكرت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة (د.ب.أ)، أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لصواريخ إسرائيلية، أطلقت من عرض البحر المتوسط قبالة مدينة اللاذقية باتجاه مدينة حلب شمالي سوريا، وقد أسقطت بعضها وتقوم الجهات المختصة بالتدقيق في المناطق التي تعرضت للقصف لحصر الأضرار المادية والبشرية.

ونفت المصادر تعرض مطار حلب الدولي للقصف الإسرائيلي، وأن الصواريخ سقطت جنوب شرق مدينة حلب.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة للمعارضة السورية، أن القصف الصاروخي الإسرائيلي استهدف مواقع للقوات الحكومية السورية والإيرانية.

ويعد هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الثالث من نوعه خلال العام الجاري.

كما شنت إسرائيل مئات الغارات والقصف الصاروخي طال أغلب المناطق السورية التي تسيطر عليها الحكومة السورية منذ اندلاع الأزمة منتصف شهر مارس عام 2011.