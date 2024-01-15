محافظ سوهاج: إحلال وتجديد وصيانة 76 مسجدا خلال عام

قال محافظ سوهاج، طارق الفقي، إن مديرية الأوقاف بالمحافظة حققت عدد من الإنجازات خلال عام 2023 في مجالات «عمارة المساجد، وخدمة القرآن الكريم، والدعوة، والبر وخدمة المجتمع»، مشيرًا إلى افتتاح 76 مسجدا بنطاق المحافظة خلال العام الماضي، منها 56 مسجدا إحلال وتجديد، و20 مسجدا صيانة وتطوير، وحصول 15 مسجدًا على شهادة الإعتماد وضمان الجودة من الفئة أ.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، محمد حسني، أن المديرية حققت خلال عام 2023 عدد من الإنجازات، حيث تم فرش 171 مسجدًا على مستوى المحافظة، بـ30675 متر سجاد، وتوزيع 110 ألف شنطة سلع غذائية، و28 طن من لحوم الأضاحي وإطعام الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع المحافظة والتضامن الاجتماعي.

كما تم تسيير 11 قافلة دعوية، منها 5 قوافل مشتركة مع الأزهر الشريف، و6 قوافل أسبوعية بالإدارات التابعة، وتنفيذ 28 أسبوع ثقافي، و588 مجلس إقراء وندوة علمية، وتنفيذ 136 مجلس إفتاء وندوة افتائية، وكذا تنفيذ 1674 درسًا من برنامج المنبر الثابت، بعدد 42 مسجد، فضلًا عن تنفيذ 1488 درسا من الدروس المنهجية للأئمة، بـ31 مسجد، و336 درسًا من الدروس المنهجية للواعظات بـ7 مساجد.

وكشف وكيل الوزارة عن تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بـ1360 مسجد، بواقع 3 لقاءات أسبوعية بكل مسجد، وتنفيذ مبادرة «هذا نبينا»، خلال شهر سبتمبر بـ168 ندوة فى 28 مسجد، فضلاً عن عقد 2647 حلقة تحفيظ قرآن بمكاتب التحفيظ بالمكافأة، بالإضافة إلى 104 حلقة تحفيظ عن بعد، لافتًا إلى عقد مسابقات حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة، ومسابقة عضوية المقارئ القرآنية.

وتابع: تنفيذ الدورة التدريبية لـ70 من العمال الجدد، وتدريب 600 إمام وواعظة على قضايا الأسرة ضمن بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما تم تدريب 90 إمام وواعظة في حملة طرق الأبواب، وتنفيذ 240 لقاء تثقيفي بالمكتبات التابعة للمديرية بـ10 مساجد، وتنفيذ 11 ألف ندوة توعوية عن القضايا الأسرية، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، كما تم تنفيذ 831 ندوة تثقيفية ضمن بروتوكولات التعاون مع «وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي»، كما شاركت المديرية في 9 مؤتمرات علمية وتثقيفية بديوان عام المحافظة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية.