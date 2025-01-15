 سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع أحمد قندوسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع أحمد قندوسي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 6:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 6:10 م

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع أحمد قندوسي، حتى 2027.

ونشر سيراميكا كليوباترا صورة لـ أحمد قندوسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقا عليها:" أحمد القندوسي.. سيمفونية الإبداع..عرض مستمر حتى 2027".

وكان أحمد قندوسي قد انضم للأهلي قادمًا من وفاق سطيف الجزائري، قبل أن يعار لصفوف سيراميكا، ثم يقرر مسؤولو القلعة الحمراء عرضه للبيع بسبب تصريحاته التي تم تحويله للتحقيق بسببها في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن أحمد قندوسي قد انضم إلى سيراميكا على سبيل الإعارة من نادي الأهلي قبل أن يقرر الأهلي عرضه للبيع بعد المشكلة التي حدثت بين إدارة الناديين.

وشارك أحمد قندوسي في 10 مباريات مع سيراميكا هذا الموسم بواقع 8 في الدوري و2 بكأس السوبر، سجل خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف.


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