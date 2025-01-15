مصر ضد الأرجنتين في مونديال اليد: الفراعنة يرتدون الزي الأحمر

أقيم صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والأرجنتين، في الجولة الأولى من بطولة العالم لكرة اليد 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

ويخوض منتخب مصر أولى مبارياته أمام الأرجنتين في السابعة مساء اليوم الأربعاء على صالة «أولمبيك أرينا» في مدينة زغرب، ضمن المجموعة الثامنة.

ومثل مصر في الاجتماع الفني خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة المنتخب، ونور أبوزيد المدير الإداري للمنتخب.

وخلال الاجتماع تقرر أن يرتدي مصر الزي الأحمر في مواجهة منتخب الأرجنتين.

وتقدمت بعثة مصر برئاسة خالد فتحي بعدد من المطالب الخاصة بالمنتخب الوطني طوال في البطولة بعد ملاحظات على صالة التدريب، والاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية والفنية المتعلقة بمباراة الأرجنتين.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم 2025

حراسة المرمى: كريم هنداوي- محمد على.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا- بلال إبراهيم.

الظهير الأيسر: على زين- أحمد هشام دودو- عبدالرحمن فيصل.

صانع الألعاب: أحمد خيري- سيف الدرع- سيف هاني فوكس.

الظهير الأيمن: يحيى خالد- محسن رمضان.

الجناح الأيمن: محمد سند- أكرم يسري.

الدائرة: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- محمد طارق.