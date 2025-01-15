صحة غزة: 62 شهيدا و253 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ467 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدًا و253 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 46 ألفًا و707 شهداء، و100 آلاف و265 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

ففي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استُشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون بجروح أغلبيتها خطيرة في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة شاهين في شارع البركة بالمدينة، كما استُشهد مواطنان آخران في قصف منزل يعود لعائلة الخطيب بدير البلح.

أما في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فقد استُشهد 5 مواطنين بينهم امرأة و4 إصابات إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة شعت في حي النصر شمال المدينة، فيما استُشهد مواطنان آخران في قصف مسيّرة لجيش الاحتلال مواطنين في منطقة خربة العدس، بينما أصيب آخرون بجروح بعضها خطيرة في قصف مماثل لمجموعة مواطنين في منطقة «كف موراج» الغربي شمال رفح.

وفي مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، استُشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جرّاء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة نصار جنوب النصيرات، كما استُشهد مواطن وزوجته من عائلة الشيشنية وأصيب آخرون، إثر قصف استهدف منزلاً في مخيم البريج.

وفي مدينة غزة، استُشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون من عائلة الحرازين في قصف استهدف مدرسة «الفارابي» التي تؤوي نازحين في شارع اليرموك بمدينة غزة، إضافة إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال «النادي الأهلي» الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة