المركزي الصيني يضخ كمية ضخمة من السيولة النقدية في النظام المصرفي

بعد أن ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 55 مليار يوان (65ر7 مليار دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%، أعلن البنك اليوم ضخ 5ر959 مليار يوان ، وفقا لنفس الآلية.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار اليوم الأربعاء بعد ارتفاعه خلال اليومين الماضيين. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1883ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 5 بيب صيني عن مستواه أمس وكان 1878ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.