رئيس الإطفاء بولاية كاليفورنيا: نحقق في وأسباب الحرائق وتغير المناخ قد يكون أحدها

قال رئيس كتيبة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا ديفيد أكونا، إن التغير المناخي قد يكون سبب الحرائق التي اندلعت في لوس أنجلوس.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن رياح سانتا (التي تضرب الولاية) ليست غريبة وتتكرر بشكل سنوي، ومن الممكن أن تحدث بهذا الشكل الضخم الذي حدثت به يوم الخميس الماضي، حيث وصلت سرعتها إلى 100 كيلو متر / ساعة.

ولفت إلى أن هناك تحقيقات لمعرفة سبب اندلاع كل هذه الحرائق، موضحًا أنه من غير المعروف ما إذا كان عنصرًا بشريًّا هو السبب في الكارثة، وأن الأمر قيد التحقيق حاليا.

وأكّد أنهم يعملون على توفير المعلومات الدقيقة بشأن الحرائق التي وصفها بأنها ليست غريبة وأنها واردة الحدوث، وهي حرائق طبيعية تحدث دائمًا، مشددًا على أنهم يستخدمون كل التكنولوجيات والأقمار الصناعية في العمل على احتواء النيران.

وحذر من أن هناك مشاهد قديمة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم استخدامها في شن انتقادات على جهود قوات الإطفاء في الولاية، مؤكدا أن هناك أخطاء في المعلومات المتداولة بشأن ما جرى.

واستعد رجال الإطفاء في لوس أنجلوس الثلاثاء، لعودة ريح جافة شديدة قد تؤجج مجددا حريقي غابات هائلين أوديا بحياة 24 شخصا على الأقل وتسببا في تسوية أحياء بأكملها بالأرض واحتراق منطقة كبيرة.

وتتوقع خدمة الطقس الوطنية أن تشهد مناطق كبيرة من لوس انجليس ومقاطعة فينتورا زوابع تصل سرعة الريح فيها إلى ما بين 80 و110 كيلومترات في الساعة من اليوم الثلاثاء إلى غد الأربعاء مع اشتداد رياح سانتا آنا الخطيرة بعد هدوء نسبي لأيام قليلة.

وأثار تحذير باللون الأحمر أصدرته خدمة الطقس الوطنية والذي يشير إلى وضع شديد الخطورة مخاوف من احتمال اشتعال حرائق جديدة واستعار الحالية.