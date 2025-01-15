إيطاليا وألبانيا والإمارات توقع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النظيفة

وقعت إيطاليا وألبانيا والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة ثلاثية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، يتم بموجبها الاستفادة من خبرة دولة الإمارات في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في ألبانيا، والتي سيتم نقل جزء منها إلى إيطاليا عبر كابل تحت الماء.

وتوجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى أبو ظبي؛ للإعلان عن الاتفاقية، التي تعزز شراكة إيطاليا مع ألبانيا.

وقدر رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الاتفاقية بنحو مليار يورو.

وقالت ميلوني، إن اتفاقية الشراكة الثلاثية من شأنها أن تساعد إيطاليا على تلبية احتياجاتها من الكهرباء على المدى البعيد والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالطاقة المستدامة التي قطعتها في مؤتمرات المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وأشادت ميلوني، بالاتفاقية باعتبارها طريقة عملية للتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري في الوقت الذي ترتفع فيه احتياجات الطاقة بشدة.

وقالت ميلوني، إن مستقبل التحول في مجال الطاقة والرقمنة سيعتمد بالتالي على قدرتنا على تحقيق توازن بين الاستدامة والابتكار.

وتعهدت الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة رئيسية منتجة للنفط، بأن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2050، واستضافت قمة المناخ "كوب 28" في العام الماضي.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا في الإمارات سلطان الجابر، إن الاتفاقية ستساعد في تحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات.

وترأس الجابر، قمة مؤتمر الأطراف "كوب 28"، وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "مصدر" والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وهي شركة مملوكة للدولة تنتج ملايين البراميل من النفط الخام يوميا.

وذكر الجابر، لأول مرة مصادر الوقود الأحفوري، الفحم والنفط والغاز الطبيعي، كسبب لتغير المناخ، قائلا إن العالم بحاجة إلى "التحول بعيدا" عنها.