في منتصف يناير عام 2009، اغتال الاحتلال الإسرائيلي سعيد صيام، وزير الداخلية الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لحركة حماس، برفقة نجله محمد وشقيقه إياد وزوجة شقيقه بحي اليرموك وسط غزة.

وجاء اغتيال صيام في ظروف مشابهة للمشهد الراهن، فحينها كان الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا ويرتكب انتهاكات ومجازر بحق الشعب الفلسطيني دامت وقتها لما يقارب الشهر.

- النشأة

ولد سعيد محمد صيام في يوليو 1959 في مخيم الشاطئ، لعائلة تعود أصولها إلى قرية الجورة المحتلة قضاء المجدل، تخرج عام 1980 من دار المعلمين في رام الله، وحصل على دبلوم في تدريس العلوم والرياضيات، وأكمل لاحقاً دراسته الجامعية في جامعة القدس المفتوحة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في التربية الإسلامية عام 2000، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

-المسيرة المهنية والتربوية

عمل صيام معلماً في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة من 1980 حتى 2003، حيث اضطر لترك العمل بسبب مضايقات إدارية نتيجة انتمائه السياسي، كما كان عضواً في مجلس أمناء الجامعة الإسلامية بغزة، وشارك في تأسيس مركز أبحاث المستقبل.

- مسجد اليرموك



انتقل صيام إلى حي الشيخ رضوان، حيث شارك مع مجموعة من زملائه في تأسيس مسجد اليرموك، وعمل إماماً وخطيباً متطوعاً فيه لسنوات عديدة.

- المشوار السياسي

كان صيام ممثلاً لحركة حماس في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، وتولى مسئولية دائرة العلاقات الخارجية في الحركة، كما شغل عضوية المكتب السياسي لسنوات عديدة، مما عزز من مكانته السياسية.

-الصعود السياسي وشعبيته الواسعة

في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، حصد صيام حوالي 76 ألف صوت ضمن كتلة التغيير والإصلاح، وهو أعلى عدد من الأصوات في تلك الانتخابات، ما يعكس شعبيته الواسعة.

-قيادة وزارة الداخلية والأزمات الأمنية

عقب فوز حركة حماس بالأغلبية في انتخابات 2006، أسندت إلى صيام وزارة الداخلية في الحكومة التي شكلتها الحركة، وتميز دوره خلال تلك الفترة بإدارة أزمات أمنية حادة، وسط تحديات كبيرة واجهت الأجهزة الأمنية.

-على قوائم اغتيالات الاحتلال





بدأ اسم صيام يظهر في قوائم الاغتيال الإسرائيلية بعد اغتيال عبدالعزيز الرنتيسي، وأحمد ياسين عام 2004، ونشرت الصحافة العبرية اسمه ضمن 16 اسما مرشحا للاغتيال قبيل الحرب على غزة في نهاية عام 2008.