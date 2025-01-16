برشلونة يهزم بيتيس بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل برشلونة للدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز على حساب ضيفه ريال بيتيس 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

افتتح برشلونة التسجيل مبكرًا عن طريق جافي في الدقيقة 3 من عمر المباراة، ثم أضاف جيوليس كوندي الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني أضاف رافينيا الهدف الثالث للفريق الكتالوني مع الدقيقة 59، قبل أن يسجل فيران توريس الرابع البارسا في الدقيقة 66، وفي الدقيقة 75 أضاف لامين يامال الهدف الخامس لبرشلونة.

فيما سجل فيتور روكي، لاعب برشلونة المعار لريال بيتيس، هدف ريال بيتيس الوحيد في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وحدد الاتحاد الإسباني يوم الإثنين 20 يناير موعدًا لإجراء قرعة الدور ربع النهائي، في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة، في قاعة «لويس أراجونيس» بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وتختتم مباريات دور الـ16 غدًا، الخميس، بثلاث مباريات، حيث يلتقي أتلتيك بيلباو مع أوساسونا وريال سوسيداد مع رايو فاليكانو في الثامنة والنصف، ويلعب ريال مدريد مع سيلتا فيجو في العاشرة والنصف مساءً.