كشفت القوات المسلحة الإيرانية عن سفينة استطلاع متطورة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، في الوقت الذي أجرت فيه القوات العسكرية تدريبات في أنحاء البلاد تركز على حماية المنشآت النووية.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، أفاد التلفزيون الرسمي بأن «أول سفينة استخبارات في البلاد، والتي تحمل اسم زاغروس، انضمت إلى العمليات القتالية للبحرية».

وأضاف التقرير أن السفينة الإيرانية الصنع مجهزة بـ«أجهزة استشعار إلكترونية»، وصواريخ اعتراضية، وقدرات سيبرانية واستخباراتية أخرى.

ويأتي إطلاق «زاغروس» في إطار التدريبات العسكرية الكبرى التي يجريها الجيش والحرس الثوري منذ أيام، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف مارس، وتركز على حماية المواقع النووية الرئيسية بما في ذلك نطنز وفوردو وخونداب.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن قائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني، قوله إن سفينة التجسس الجديدة ستكون «العين الساهرة» للبحرية الإيرانية في أعماق البحار والمحيطات.

وتتزامن المناورات الحربية مع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الاثنين، والذي وضع البرنامج النووي الإيراني تحت المراقبة الحثيثة.

وكان ترامب، خلال ولايته الأولى (2017-2021)، مهندس ما يسمى سياسة «الضغوط القصوى» على إيران وأعاد فرض عقوبات شديدة عليها أبقت عليها إدارة جو بايدن.

وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي بأنّ مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، عرض مؤخرا على الرئيس جو بايدن، خيارات لشنّ ضربة أمريكية محتملة على منشآت نووية إيرانية، في حال تحرّكت طهران نحو تطوير سلاح نووي قبل تولي ترامب منصبه.

وتؤكد طهران سلمية برنامجها وحقها في مواصلة برنامج نووي لأغراض مدنية، لا سيما في مجال الطاقة، نافية أن يكون لديها نية في امتلاك أسلحة ذرية، وهو الأمر الذي تشكك فيه الدول الغربية بشدة