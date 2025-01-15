روسيا تشن هجوما جويا هائلا على أوكرانيا

أعلن وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان هالوشينكو، أن روسيا شنت هجوما جويا هائلا على أوكرانيا، اليوم الأربعاء، ما أجبر البلاد على فرض انقطاعات وقائية للكهرباء.

ودعا هالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السكان إلى البقاء في الملاجئ أثناء التهديد المستمر ومتابعة التحديثات الرسمية.

وأعلنت شركة الطاقة الحكومية "أوكرينيرجو" عن انقطاعات طارئة للكهرباء في مناطق خاركيف وسومي وبولتافا وزابوريجيا ودنيبروبيتروفسك وكيروفودهارد.

وقال عمدة مدينة لفيف الأوكرانية، أندري سادوفي، إن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقة لفيف غربي البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف سادوفي: "خلال الهجوم الذي تم شنه في الصباح، تم تسجيل صواريخ كروز معادية في المنطقة".

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار.

ورصدت القوات الجوية الأوكرانية مجموعات متعددة من الصواريخ التي أطلقتها روسيا أثناء تحذير من هجوم جوي على مستوى البلاد، رغم أن التقارير الأولية أشارت إلى عدم وقوع أضرار.

وزاد الهجوم، الذي وقع اليوم الأربعاء، من الضغط على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، التي كانت هدفا متكررا خلال الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات.