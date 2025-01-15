أستراليا تطالب روسيا بتوضيح مصير أسترالي أسر في حرب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء إن حكومته ستتخذ "أقوى إجراء ممكن" إذا تسببت روسيا في إيذاء مواطن أسترالي تم أسره أثناء القتال لصالح أوكرانيا.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر، أوسكار جنكينز /32 عاما/، مرتديا زيا عسكريا ويداه مقيدتان، وهو يتعرض للاستجواب والضرب من قبل محقق روسي.

وتسعى السلطات الأسترالية للحصول على تعليق من روسيا بشأن تقارير تفيد بأن المعلم بإحدى المدارس من ملبورن قد قُتل منذ أن أصبح أسير حرب.

وقال ألبانيز إن مسؤولي وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية يسعون للحصول على "إيضاح عاجل" بشأن وضع جنكينز.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: "ندعو روسيا إلى تأكيد وضع أوسكار جنكينز فورا. لا نزال قلقين للغاية".

وأضاف ألبانيز: "سننتظر ظهور الحقائق، ولكن إذا تم إيذاء أوسكار جنكينز بأي شكل من الأشكال، فإن ذلك أمر غير مقبول إطلاقا. وستتخذ الحكومة الأسترالية أقوى إجراء ممكن".

ولم يكن لدى جنكينز أي خبرة عسكرية سابقة قبل انضمامه إلى قوات الدفاع الأوكرانية في بداية العام الماضي. وفي حين قُتل أستراليون آخرون خلال القتال في أوكرانيا، لم تُسجل أي وفاة في الأسر الروسي.

ولم يوضح ألبانيز طبيعة الإجراء الذي قد تتخذه أستراليا إذا تأكدت وفاة جنكينز.