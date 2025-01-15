تباطؤ نمو الوظائف في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ 3 سنوات

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة كبيرة مع انخفاض عدد الموظفين الجدد في قطاعي التصنيع والتجزئة، وبين الشباب.

وذكرت وكالة الإحصاء الكورية أن عدد العاملين في البلاد ارتفع خلال العام الماضي بمقدار 159 ألف عامل أي بنسبة 06ر0% سنويا ليصل إلى 58ر28 مليون عامل.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى تراجع عدد الوظائف في قطاع البناء خلال العام الماضي بمقدار 49 ألف وظيفة وهو أكبر تراجع منذ عام 2013.

كما فقد قطاع الجملة والتجزئة 61 ألف وظيفة، مسجلا خسارة جديدة للعام السابع على التوالي، في حين أضاف قطاع الخدمات الطبية والاجتماعية 83 ألف وظيفة جديدة.

وبحسب الفئة العمرية، سجل نمو الوظائف لدى من تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر 266 ألف وظيفة خلال العام الماضي، وهي أكبر زيادة بين جميع الفئات العمرية.

وفي المقابل، انخفض عدد الوظائف المتاحة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما بنحو 124 ألف وظيفة وسط تراجع عدد السكان في هذه الفئة العمرية.

وارتفع معدل البطالة في البلاد بمقدار 1ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 8ر2% في عام 2024.