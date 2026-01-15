صدر حديثا المجموعة القصصية "سر كتاب الخلود"، للمؤلفة دعاء عبدالمنعم، ورسوم الفنان سامح يحيى، والمجموعة هي العدد الثالث والعشرين من سلسلة "ثلاث حواديت" للناشئين، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تضم المجموعة القصصية ثلاث قصص، هم: "الحقيبة السحرية"، "سر كتاب الخلود"، و"ريناد والبيضة المجهولة".

تتسائل القصة الأولى "الحقيبة السحرية" عن العلاقة بين الإنسان والأشياء، في مغامرة مشوقة.

وتقول المؤلفة عنها أن كل "حقيبة سحرية لديها سر صغير. فكرت في ذلك حين وجدت حقيبة ابن أخى تحمل وجوهًا مختلفة، وتخيلت أن كل قصة منهم لها حكاية، كما أن لكل حقيبة حكاية تروى فيما بينهم ولا ندرى نحن البشر عنها شيئًا".

ثم تناقش القصة الثانية فكرة الخلود والصراع بين الكائنات لتحقيقه وغاية فكرة الخلود التي قد تتمناها المخلوقات، وهي أفكار استلهمتها المؤلفة دعاء عبد المنعم من الأطفال المحيطين حسب قولها: "كنت أرتجل لهم القصص لتسليتهم وإسعادهم، ومن خلال تلك القصص ورأيهم فيها اكتشفت موهبتى فى كتابة قصص الأطفال، وأهم الأفكار التى تسعدهم.. في قصة (سر كتاب الخلود) ولدت الفكرة من مناقشة سريعة دارت بينى وبين أحد أطفال العائلة عندما فاجأنى متسائلًا لماذا يتمنى الناس حياة أبدية إذا كانوا غير سعداء فيها؟"

وجاءت القصة الثالثة والأخيرة "ريناد والبيضة المجهولة" عن العلاقة بالآخر وغلبة الطباع السيئة، فبعض الكائنات حتى لو بدت وديعة فإنها تعود إلى أصلها متوحشة. كما تناقش القصة فكرة علاقة الأبناء بالأهل لتفادي وقوع المشكلات.

واهتم الرسام سامح يحيى بالتعبير عن الطبيعة وأجواء الورود والأشجار في رسوم القصص، ويقول عن ذلك:

"ترتبط الطبيعة بكل ما هو جميل ولطيف من روائح الزهور الزكية وألوانها المبدعة، وتعكس تحرر وانطلاق الطيور وجمال ورقة الفراشات، واهتمامي باللون الأخضر لأنه العنوان الأول للطبيعة، و عند حضوره فإن كل ما سبق ذكره نستحضره في الحال. وأنا عندما أرسم أصبح طفلًا حالمًا، وأعتقد أن أغلب الفنانين المبهجين لايزالون أطفالًا مندهشين."

‏يذكر أن مؤلفة "سر كتاب الخلود" هي دعاء عبد المنعم، وهي مشرف أدبى سابق لنادى أدب الطفل، ومدير تحرير مجلة الكرمة "فواصل" سابقًا، وحصلت على عدة جوائز، مثل الجائزة الأدبية المركزية في شعر العامية، وجائزة الشاعر عبدالستار سليم فرع النقد، بالإضافة إلى جائزة صالون إحسان عبد القدوس فرع النقد.

أما الرسام سامح يحيي فحاصل على بكالريوس فنون جميلة بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وهو صحفي بمجلة سمير، ورسم العديد من القصص المصورة بالمجلة وبالعديد من المجلات المصرية والعربية، بالإضافة إلى كثير من الكتب العربية، وعمل بأغلب استديوهات الرسوم المتحركة المصرية والعربية، حيث شارك في تحريك رسوم مسلسلات "بكار"، و"سوبر هنيدي".

صدر "سر كتاب الخلود" عن سلسلة "ثلاث حواديت"، وهي سلسلة موجهة للناشئين من عمر ١٢ إلى ١٨ سنة، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تقدم قصصًا مغايرة للمألوف، فيها تجديد وابتكار، وهي سلسلة لها طابعها الخاص، تستكشف طرقًا جديدة في الإبداع.