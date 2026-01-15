برنامج الأغذية العالمي: الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال بالغة الصعوبة

قالت عبير عطيفة المتحدث باسم المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنّ الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت صعبة للغاية، في ظل سوء الأحوال الجوية، وانهيار البنية التحتية، وتدمير المساكن.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن معظم سكان القطاع يعيشون في خيام غير مؤهلة لفصل الشتاء.

وأوضحت أن أهالي قطاع غزة يعانون من برد قارس وأوضاع صحية بالغة الصعوبة، لا سيما في المناطق الساحلية التي تتعرض فيها الخيام للغرق مع تساقط الأمطار.

وأشارت إلى أنّ هناك تحسنًا طفيفًا في إمكانية حصول السكان على المواد الغذائية داخل القطاع.

ولفتت إلى أن برنامج الأغذية العالمي تمكن للمرة الأولى من إدخال حصة غذائية كاملة لحوالي مليون شخص، ما أسهم في توفير وجبة أو حصة غذائية متكاملة لهذه الأسر.

وأكدت أن استقرار الأمن الغذائي في غزة لا يزال مرتبطاً بشكل كامل باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وحذرت من أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، في ظل الحاجة إلى إعادة سريعة للبنية التحتية للقطاع، وتحقيق انفراجة حقيقية في أوضاع الأسر، بما يتيح لها التعافي والبدء في الحصول على فرص عمل توفر احتياجاتها الأساسية.