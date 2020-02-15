 الهند ترفض تصريحات تركيا بشأن كشمير.. وتدعو أنقرة إلى عدم التدخل في شؤونها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الهند ترفض تصريحات تركيا بشأن كشمير.. وتدعو أنقرة إلى عدم التدخل في شؤونها

أ ش أ
نشر فى : السبت 15 فبراير 2020 - 11:29 ص | آخر تحديث : السبت 15 فبراير 2020 - 11:29 ص

دعت وزارة الخارجية الهندية القيادة التركية، إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة رفضها لجميع التصريحات الصادرة عن الجانب التركي حول الوضع في الجزء الهندي من كشمير.

وأعرب الناطق باسم الوزارة رافيش كومار، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" – اليوم السبت - عن رفض بلاده جميع الإشارات لولاية جامو وكشمير، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الهند.

ودعا تركيا "إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند، وأن تجري تقييما دقيقا للوقائع، بما فيها التهديد الإرهابي الكبير القادم من باكستان، والذي يستهدف الهند والمنطقة".

وتأتي تصريحات كومار بعد أن وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته لباكستان مؤخرا، بالاستمرار في دعم الأخيرة بشأن الخلاف حول إقليم كشمير.


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