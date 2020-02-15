سفينة «عايدة فيتا» السياحية ترسو في تايلاند بسبب كورونا

رست السفينة السياحية "عايدة فيتا" التابعة لشركة ملاحية بمدينة روستوك الألمانية فى ميناء لايم شابانج التايلاندي.

وقال متحدث باسم الشركة إن السفينة رست في الصباح الباكر اليوم السبت (الواحدة صباحا بتوقيت تايلاندا) بالميناء الذي يقع جنوب بانكوك.

وأوضح المتحدث أن الركاب يمكنهم مغادرة السفينة في الصباح – إلا أن ذلك غير ممكن خلال الليل.

لم تتمكن السفينة من الرسو في وقت سابق في فيتنام، حيث كانت دول آسيوية عديدة رفضت قبل وقت قصير رسو سفينة "فيستردام" السياحية على ضفة موانيها تخوفا من جلب الإصابة بفيروس كورونا إليها من خلال ذلك، إلا أن دولة كمبوديا هي التي سمحت أخيرا بذلك.

كانت بيانات سابقة للشركة الملاحية أشارت إلى أن "عايدة فيتا" تحمل حوالي 1100 شخص معظمهم من ألمانيا و400 هم أفراد الطاقم.

وقال المتحدث باسم السفينة في بيان سابق "إنه لا يوجد على متن السفينة "عايدة فيتا" حالات اشتباه ولا إصابة بفيروس كورونا المتحور"، مبينا أنه لا يوجد أحد من الركاب أو أعضاء الطاقم أقام في الصين خلال الأربعة عشر يوما الماضية.

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